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Центрвиборчком не заперечує: вибори відбулися

Не те місто називали Юзівкою: трійця «юзіків» задавила весь Кривий Ріг

В усіх трьох виборчих округах Кривого Рогу перемогли «слуги народу» з одного родинного клану.


Центрвиборчком підрахувала усі голоси у трьох округах Кривого Рогу.

У 33-му окрузі переміг Юрій Корявченков – більше відомий як актор, що грає у «Кварталі» «Юзіка» (60,83%).

У 32-му окрузі перемогла викладач Київського національного економічного університету ім. Гетьмана Олена Криворучкіна (55,36%).

А у 31-му окрузі перше місце посів Володимир Захарченко (56,24%) – директор з безпеки ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД».

Про цю трійцю «слуг народу» ще декілька тижнів тому у соцмережах і ЗМІ повідомлялось наступне:

«Такого в фільмі не було: мережу обурив сімейний похід Юзика на вибори в Раду.

Українці здивовані походом на вибори до Верховної Ради актора з «95 кварталу» Юрія Корявченкова (Юзіка) разом з купою родичів. Про це пишуть в соцмережах:

«Нарешті-то за сім'ю Юзіка можна не турбуватися. За 33-м округу йде сам Юзік - актор «95 кварталу». За 32-м округом йде О. Криворучкіна - кума і подруга дружини Юзіка. За 31-м - Захарченко - двоюрідний брат мами Юзіка - колишній міліціонер, а нині охоронець на приватному підприємстві» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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23 Июля 2019 16:38

 

 

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