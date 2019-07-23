У Раду потрапила ще одна «слуга народу» - від «Кварталу», Криму та ДУСі

В окрузі №14 на Вінниччині перемогла кандидатка від «Слуги народу» Ірина Борзова, дочка продюсера шоу «Ліга сміху» та власниця бізнесу в окупованому Криму.

Згідно з попередніми результатами Центральної виборчої комісії, Борзова набрала 30,09%, випередивши найближчого конкурента майже на 16%, повідомляє Українська правда.

Кандидатці 36 років, в офіційній біографії на сайті ЦВК вона значиться фізичною особою – підприємцем. Має бізнес з постачання готових страв, надання майна в оренду, організації різних заходів і розваг. Минулого року задекларувала 2,1 мільйона гривень. Також займається благодійною та громадською роботою.

Батько Борзової – Наум Баруля є одним із керівників гумористичного шоу «Ліга сміху», яке виробляє студія «Квартал 95» разом із Drive Production, очолюваним Барулею. Ведучим шоу був Володимир Зеленський до обрання на посаду президента.

Наум Баруля є власником кількох фірм, серед його партнерів - колишні бізнес-партнери та соратники Зеленського, зокрема, Тімур Міндіч, Сергій та Борис Шефіри. Також Баруля очолював українську філію «КВН» і досі значиться керівником двох українських підприємств ведучого Олександра Маслякова.

Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ «Профіль-Н», зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську. Згідно з бухгалтерською звітністю «Профиль-Н», її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.

Чоловік кандидатки від «Слуги народу» – Сергій Борзов – очолює Державне управління справами. У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Борзовим квартиру на 190 кв. м попри забезпеченість родини.

Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.