Надія радіє: Савченко каже, що «народ звільнив» її «від совісті»

Ні мандату, ні совісті – вільна людина.

Народний депутат Надя Савченко, як відомо, програла вибори: за неї проголосувало лише 8 виборців.

Проте Надія майже щаслива з цього. Сьогодні вона написала у Facebook:

«Я нарешті вільна.

Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття.

Я в житті звільнялася від пут не раз, але цього разу це відчуття неймовірне! Не знаю, чи хоч хтось мене зрозуміє...

Бажаю звільнення, власно вибору та своєї дороги кожному, і коли прийде час розплати нести відповідальність за прийняте рішення. Успіху всім в житті і в добрих починаннях!»