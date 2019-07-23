«Все може вирішитись кількома голосами»: «справжній слуга народу» випередив свого головного конкурента на 0,72% і посів 3-е місце

Нардеп Сергій Лещенко (перебував у лавах фракції «Блок Петра Порошенка» з 27 листопада 2014 р. по 22 травня 2019 р.) примудрився програти не лише «несправжньому» кандидату від партії «Слуга народу», але і кандидату від партії Петра Порошенка.

ЦВК підрахувало усі голоси у виборчому окрузі №220 (Київ).

Згідно з даними ЦВК, перемогла Ганна Бондар від партії «Слуга народу» та Андрія Варвиша (36,91%). Друге місце посів кандидат від партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» Олексій Окопний (16,24%).

Але найбільш запекла боротьба розгорнулася за «бронзу». Почесне третє місце здобув народний депутат-самовисуванець Сергій Лещенко - 12,13% (8 157 голосів). Він випередив іншого самовисуванця Юрия Дідовця, результат якого - 11,41% (7 670 голосів).

Напередодні виборів С. Лещенко закликав киян: «Подзовніть або напишіть своїм друзям та родичам, хто прописаний у Подільському районі, та загітуйте проголосувати за мене. У неділю все може вирішитись кількома голосами».

Власно, майже так і сталося: Сергій обійшов свого головного конкурента на 487 голосів.

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