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Суд дозволив УПЦ МП і надалі ховати від українців свою приналежність до московських попів

Міністерство культури не змогло скасувати призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.


22 липня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Мінкульту на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 22 квітня 2019 року, повідомляє Українська правда з посиланням на синодальний інформаційний відділ УПЦ МП.

«Суд залишив в силі рішення окружного суду, який заборонив органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії та записи щодо УПЦ, в тому числі - вносити нові записи до Єдиного державного реєстру», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Мінкульт зобов'язав ряд релігійних організацій змінити свої назви до 26 квітня 2019 року. Зокрема, в назві УПЦ МП мала бути зазначена приналежність до Російської православної церкви.

22 квітня Окружний суд Києва скасував наказ Мінкульту, задовольнивши заяву УПЦ МП. Однією з причин такого рішення було вказано «невиправдане втручання держави в сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи».

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор нової Православної церкви України, її очолив митрополит Епіфаній. УПЦ МП відмовилася офіційно об’єднуватися з ПЦУ.

20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Один із авторів закону, народний депутат Олександр Бригинець пояснив: якщо релігійні організації не виконають норму закону, то реєстрація буде скасована і вони мають заново подати документи. На добровільне перейменування було виділено два місяці. А за 9 місяців можна буде скасувати реєстрацію в разі відмови перейменуватися.

26 січня 2019 року Мінкульт оприлюднив перелік релігійних організацій (об'єднань), яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) щодо назв організацій.


"ОБКОМ"

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23 Июля 2019 20:16

 

 

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