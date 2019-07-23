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Через «наїзди» Зеленського і його слуги Вані Баканова «ArcelorMittal Кривий Ріг» зазнає збитків на мільйон доларів мінімум

«Ми відчуваємо тиск, і не розуміємо, що робити далі», - каже керівник підприємства.


«АrcelorMittal Кривий Ріг» заперечує всі обвинувачення на свою адресу з боку Служби безпеки України, що відкрила 16 липня кримінальну справу про екоцид, і заявляє про збитки в $1 млн за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пусконалагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3 після обшуку СБУ 20 липня.

«Усе, що ми робили, ми робили відповідно до закону. Нині МБЛЗ, по суті, заарештована, пусконалагоджувальні роботи зупинено, $155 млн інвестицій заморожено, ми зазнаємо збитків», - сказав в. о. генерального директора АМКР Олександр Іванов на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна у вівторок.

Він уточнив, що в липні підприємство планувало отримати першу продукцію на цій МБЛЗ, а в серпні вивести її приблизно на половину від проектної потужності, що становить близько 1,3 млн тонн на рік.

В. о. гендиректора наголосив, що рівні радіації, озвучені СБУ за підсумками проведеного обшуку, відповідають усім санітарним нормам.

Головний юрисконсульт підприємства Артем Філіп’єв уточнив, що цю відповідність також зафіксовано в протоколі обшуку, підписаному співробітниками СБУ. За його словами, обвинувачення в нібито кустарних доопрацюваннях обладнання також не відповідають дійсності, оскільки додаткових заходів захисту було вжито в рамках доопрацювання проекту та відповідно до рекомендацій державного відомства.

Іванов нагадав, що обшуку передував політичний тиск, що посилився в період виборів, позачергова екологічна перевірка та обвинувачення президента Володимира Зеленського 12 липня на адресу підприємства в нібито невиконанні вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.

«Ми відчуваємо цей тиск, і не розуміємо, що робити далі», - змалював ситуацію в. о. гендиректора.

На його думку, такий тиск може бути пов'язаний зі спробами отримати контроль над АМКР, впливати на розгляд пропозицій щодо постачання сировини, послуг та обладнання. Водночас Іванов наголосив, що підприємство відстоюватиме свою незалежність усіма законними способами.

Головний юрисконсульт уточнив, що справа про екоцид проти АМКР стала третьою за всю історію справою за цією статтею в Україні: до цього подібні справи відкривали проти мережі заправок БРСМ після пожежі на нафтобазі з людськими жертвами і проти сепаратистів на сході через затоплення шахт. На його думку, цю статтю було обрано тому, що є єдиною «екологічною» статтею в повноваженнях СБУ.

«Те, що відбувається на сьогодні, на нашу думку, це або перегини на місцях, або цілеспрямована політика, що посилає сигнал іноземним інвесторам, що незабаром у країні розпочнеться реприватизація, або це означає, що в країні відбувається деіндустріалізація і такі підприємства, як ArcelorMittal, Україні просто не потрібні», - заявив Філіп’єв.

Він додав, що дії СБУ ставлять під загрозу виконання ArcelorMittal інвестиційних зобов'язань щодо заміни у 2020 році новими сучасними потужностями мартенівського виробництва, а це, у свою чергу, створює підґрунтя для реприватизації.

«Ми всі розраховуємо, що, можливо, президент чогось не знає, можливо, дійсно це перегини на місцях. Сподівання всі на нашого президента, який сформує нову команду і дозволить змінити цю ситуацію», - сказав Іванов, заочно запросивши Зеленського відвідати підприємство й ознайомитися зі споруджуваними об'єктами.

За словами в. о. гендиректора, від моменту купівлі підприємства в 2005 році за $4,8 млрд у нього було вкладено $4,4 млрд інвестицій, і їхній план до 2024 року становить іще $1,8 млрд.

Заступник генерального директора з питань співпраці з державними органами і комунікацій комбінату Володимир Ткаченко уточнив журналістам, що після обшуку СБУ він спілкувався телефоном із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Данилюком та за посередництва Європейської Бізнес Асоціації зустрічався з Давидом Арахамією - призначеним Зеленським секретарем Націнвестради при президенті України, до якої входить голова ArcelorMittal Лакшмі Міттал.

«Ми розраховуємо на розсудливість влади, що ситуація зміниться», - заявив Іванов, зазначивши, що інакше підприємству доведеться активніше захищатися і привертати до конфлікту увагу європейської спільноти.

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"ОБКОМ"

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23 Июля 2019 20:54

 

 

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