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ЦВК залишилося опрацювати 1,05% протоколів: «Самопоміч» програє «зеленим»
Центральна виборча комісія опрацювала 98,95% протоколів виборчих комісій, які працювали на позачергових виборах до Верховної Ради.
Результати такі:
1.«Слуга народу» – 43,14%;
2.«Опозиційна платформа – за життя» – 13,02%;
3.«Батьківщина» – 8,18%;
4.«Європейська солідарність» – 8,12%;
5.«Голос» – 5,84%;
6.«Радикальна партія Олега Ляшка» – 4,01%;
7.«Сила і честь» – 3,82%;
8.«Опозиційний блок» – 3,03%;
9.«Українська стратегія Гройсмана» – 2,40%;
10.Партія Шарія – 2,23%;
11.«Свобода» – 2,16%;
12.«Громадянська позиція» – 1,05%;
13. «Партія зелених України» - 066%;
14.«Самопоміч» – 0,62%.
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