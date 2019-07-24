У Коломойського вражені: виявляється, прем’єр Гройсман знає таблицю множення

Нарешті вдалося з’ясувати, що у головного «українського стратега» Гройсмана є не лише заочний диплом славнозвісного МАУПу – він ще й початкову школу закінчив.

Журналісти телеканалу «1+1» Коломойського провели розслідування щодо прем’єр-міністра, лідера партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимира Гройсмана і з’ясували, що він не такий дурний, як хтось вважає.

Зокрема, на «плюсах» дізналися, що Гройсман (цитуємо) «може грати в карти і нарди, знає напам’ять таблицю множення».

Хто б міг подумати!

А ще Гройсман «може дозволити собі міцне слівце, але не на камери».

Чемна, вихована людина наш прем’єр, погодьтеся.