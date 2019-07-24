Єфремов вийшов за ворота СІЗО і заявив, що він з політикою не «зав'язує», в натурі

Колишній голова парламентської фракції «Партія регіонів» Олександр Єфремов вийшов на волю.

В інтерв'ю ТСН під стінами СІЗО у Старобільську, у якому відсидів три роки, Єфремов зазначив, що в нинішній політичній ситуації в країні розбирається мало, оскільки був обмежений у надходженні інформації.

«Що в країні – я бачив по телебаченню, але враховуючи те, що я був обмежений у надходженні інформації, мені важко робити остаточні висновки. Те, що наразі відбувається, я думаю, не мені зараз оцінювати. Мені треба трішки розібратись в ситуації, яка склалася, інакше я б виглядав нерозумно з якимись оцінками», - зазначив ексрегіонал.

Нині, каже, спрямує свої сили на відбілення репутації як своєї особистої, так і нині неіснуючої Партії регіонів.

«Для мене головна задача - довести, що я, як член Партії регіонів зовсім невинуватий, і що понад мільйон людей були в Партії регіонів – це добрі, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями», - запевняє Єфремов.

Втім, за словами ексрегіонала, його нинішня невизначеність не означає, що він «вийшов з гри».

«Це не говорить про те, що я зав'язую з якоюсь політикою, але коли ти три роки просидів в тюрмі, розповідати про те, що ти будеш зараз когось наставляти, - це глупо», - каже Єфремов.

З тим, що перше зробить по приїзду у Київ, політик ще не визначився, каже – ще є час подумати дорогою з Луганщини до столиці.