Гладковський-Свинарчук-старший ледве встиг повернутися до корпорації «Богдан», а НАБУ вже той «Богдан» обшукує

Представники Національного антикорупційного бюро в середу здійснюють обшуки в офісі «Богдан Моторс» на Рибальському півострові у Києві.

Про це повідомило агентству Інтерфакс-Україна інформоване джерело.

«Обшуки відбуваються в рамках так званої справи Укрексімбанку», - сказав він.

Інше джерело повідомило агентству, що обшуки відбуваються також і в банку.

У корпорації «Богдан Моторс» агентству підтвердили факт проведення обшуків у київському офісі компанії і вкотре назвали їх політично мотивованими, заявивши про повну необґрунтованість обвинувачення.

Як зазначили в корпорації, йдеться про реструктуризацію кредиту, яка була відкритою.

«Ми неодноразово відкрито говорили про те, що кредит брався для будівництва заводів, але в умовах катастрофічного обвалу авторинку, фінансової кризи, девальвації гривні, відсутності держпідтримки та фінансування це призвело до того, що компанія була не в змозі обслуговувати кредит, і банк пішов назустріч», - повідомив агентству прес-секретар корпорації Сергій Красуля

У «Богдан Моторс» також зазначили, що постійні обшуки ставлять під загрозу виконання корпорацією виграних на конкурсах контрактів щодо постачання автобусів і тролейбусів муніципалітетам, які закуповують їх за кредитні кошти ЄБРР.

АТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» об'єднує виробничі активи одного з провідних українських автовиробників – корпорації «Богдан» (автобусно-тролейбусний завод у Луцьку і завод легкових авто в Черкасах).

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