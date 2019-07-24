Уряд не проти, щоб Івано-Франківську ОДА очолив менеджер Ахметова

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні відбулося моє узгодження», - сказав сам Шмигаль журналістам після засідання уряду.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго»). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника Головного управління Міндоходів у Львівській області.

Раніше Зеленський заявляв, що призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.