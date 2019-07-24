Перерахунок голосів підтвердив поразку брата Медведчука

У Луганській області на 105-му окрузі (м. Щастя) відбувся перерахунок голосів на спірній ділянці №405.

Згідно з даними оригіналу протоколу тут, як і на інших дільницях округу, перемогла представник «Опозиційного блоку» Вікторія Гриб (менеджер ДТЕК Ахметова), на другому місці - представник партії «Опозиційна платформа - За життя» Сергій Медведчук.

Як повідомила прес-служба «Опоблоку», команда Сергія Медведчука поставила під сумнів і вирішила оскаржити вибір населення, ініціювавши на цьому окрузі перерахунок голосів. За інформацією представників «Опоблоку», команда Медведчука ставила завдання за підсумками перерахунку штучно зменшити кількість голосів, відданих за Вікторію Гриб, а саме - не зарахувати бюлетені з печаткою, яка погано проглядалася, галочкою, яка виходить за межі квадратика тощо.

Такими бюлетенями виявилися бюлетені на підтримку Медведчука, їх знайшли чотири штуки.

«В результаті початкові результати голосування на даній ділянці підтвердилися: за Вікторію Гриб проголосували 382 людини, за Сергія Медведчука - 241. Це була остання спірна ділянка в одномандатному окрузі, і об'єктивна перемога Гриб підтверджена ще раз і тепер остаточно», - підсумували в «Опоблоці».

Раніше в середу МВС України повідомило, що окружна виборча комісія (ОВК) №105 перераховує голоси, поліція посилила там заходи безпеки.