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Брат представника Зеленського в Раді теж буде в Раді
Брат представника Зеленського у Верховній Раді Руслана Стефанчука, кандидат від партії «Слуга Народу» Стефанчук Микола переміг на виборах 187 округу в Хмельницькому.
Про це інформує сайт Центральної виборчої комісії, повідомляє 112 Україна.
Згідно з остаточними результатами, Стефанчук набрав 35,82%. М. Стефанчук, за даними ЦВК, - начальник юридичного відділу у «Національному офісі інтелектуальної власності».
На другому місці голова політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Віталій Діденко з результатом 29,43%.
Третє місце посів самовисуванець, народний депутат України восьмого скликання від партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Мельник — він набрав 7,32%.
(Микола Стефанчук)
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