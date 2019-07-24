Майбутній генеральній прокурор вважає «наїзд» Зеленського і Баканова на «ArcelorMittal Кривий Ріг» законним «абсолютно»

Хоча й підкреслив, що питати про це варто лейтенанта Ваню Баканова.

Заступник глави офісу Зеленського Руслан Рябошапка зазначає, що обшуки на «ArcelorMittal Кривий Ріг» законні і виправдані. Про це він сказав журналістам 24 липня, повідомляє Економічна правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Щодо ArcelorMittal, наскільки я розумію, там абсолютно виправдане рішення і абсолютно законне», - сказав Рябошапка, коментуючи цю ситуацію.

Разом із тим, він підкреслив, що це питання варто адресувати в. о. глави СБУ Івану Баканова.

Раніше сьогодні Рябошапка заявив, що позитивно ставиться до ініціативи Зеленського призначити його генпрокурором.

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