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Зеленський обговорив з прем'єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу

Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джузеппе Конте.


Як повідомляє прес-служба Зеленського, він «подякував Італії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши важливість збереження режиму санкцій щодо РФ як дієвого механізму забезпечення виконання Москвою Мінських домовленостей».

Джузеппе Конте привітав Зеленського з «переконливою перемогою на виборах».

Співрозмовники обговорили розвиток торговельно-економічних відносин двох країн та міжлюдських контактів. Зеленський переказав запрошення Президенту Італії відвідати Україну з візитом.

Також обговорювався нещодавній вирок суду м. Павії громадянину України Віталію Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Зеленський «запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду та підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом».


"ОБКОМ"

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24 Июля 2019 21:46

 

 

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