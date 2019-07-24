В Росії затримали 14 українських моряків

В Російській Федерації в порту Єйська затримали судно Lizori з 14 громадянами України на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, судно Lizori ходить під прапором Республіки Молдови.

«Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України», - заявила інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольги Ананьиной.

За її словами, трьох українців відправили додому 23 липня. Також вона додала, що питання відправки інших членів екіпажу вирішується.

Російський профспілка моряків поширив інформацію про затримання судна з-за незадовільного технічного стану та невиплати екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, сума заборгованості - 11,23 тис. доларів.

Судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ «Донбастранзитсервис»).