Королевська та Штепа не змогли завадити перемогти кандидату від «Батьківщини»

ЦВК підрахував голоси виборців на одномандатному виборчому окрузі №52 (прифронтове місто Торецьк, Донецька область).

Як повідомляє ЦВК, переміг кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко (28,96%, 7 644 голосів).

Друге місце посів Олег Погодін від ОПЗЖ Медведчука-Рабіновича - 26,00%, 6 863 голосів.

Як повідомляє Новинарня з посиланням на місцеве видання Торецьк.City, у вівторок і у середу підрахунок голосів і роботу окружної комісії наполегливо блокували дві особи - Наталія Королевська (№4 у списку ОПЗЖ) та Неля Штепа (№74 списку ОПЗЖ, до Ради не потрапляє).

Зі слів секретаря комісії Яни Медведєвої, засідання комісії у вівторок почалося близько 17:00. Невдовзі до зали почали приходити особи, які представляли кандидата від «Опозиційної платформи-за життя» Олега Погодіна та блокували засідання.

Серед них були народна депутатка від «Опоблоку» Наталія Королевська, звинувачена в сепаратизмі екс-мер Слов’янська Неля Штепа та сам Олег Погодін.

«У складних умовах вдалося прийняти лише 10 протоколів ДВК. Все це продовжувалося до пізнього вечора», – інформує видання.

Ближче до 23.00 журналісти зустріли у приміщенні ОВК Наталію Королевську та Нелю Штепу. Вони звинувачували кандидата Яковенко у масових фальсифікаціях результатів виборів.

Близько першої ночі ОВК оголосила про технічну перерву. Голова Олександр Саєнко заявив, що комісія має відновити роботу опівдні середи, 24 липня.

Станом на 13:00 середи, 24 липня, за даними ЦВК, біло опрацьовано 73,58% протоколів.

29,05% голосів виборців набирав кандидат від ВО «Батьківщина» Євген Яковенко, 26,68% голосів отримав кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олег Погодін.

Погодін входив до списку партії Наталії Королевської «Україна, вперед!». В уряді Юлії Тимошенко в 2007-2010 роках займав керівні посади в державному підприємстві «Вугілля України».

Навесні 2013 року очолив Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. У грудні того ж року президент-втікач Янукович призначав Погодіна першим заступником міністра соціальної політики України.

Передвиборну програму Погодін назвав «планом миру та економічного відродження Донбасу». «Збройний конфлікт», на думку Погодіна, необхідно припинити виключно мирним шляхом, повернути людям «право навчатися рідною мовою та можливість російській мові розвиватися в усіх сферах життя».

«Ми маємо подолати протиріччя з РФ – це запорука відродження Донбасу. Заради миру ми готові до прямих перемовин із усіма сторонами озброєного конфлікту. Адже ціна їм – мир, повернення наших територій і людей під юрисдикцію України», – йдеться у програмі Погодіна.