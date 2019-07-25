СБУ затримала танкер, яким Росія блокувала українські кораблі біля Керчі

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер «NEYMA», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 р.

У повідомленні СБУ говориться:

«Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер «NEYMA», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу» у Керченській протоці.

Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру «NEYMA» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).

Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

За фактом блокування танкером «NEYMA» Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування.

Згідно зібраних Військовою прокуратурою та слідчими СБУ доказів заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, у тому числі одному контр-адміралу, двом віце-адміралам та генерал-полковнику.

24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «NIKA SPIRIT», який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер «NEYMA», що був використаний для перекриття Керченської протоки.

Слідство встановило, що танкеру «NEYMA», з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на «NIKA SPIRIT».

Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.

Довідка:

За ініціативи Військової прокуратури Радою національної безпеки і оборони України, відповідним Рішенням, введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2019 №82/2019, строком на 3 роки, застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи до ТОВ "ЮВАС ТРАНС", а саме: заблоковано активи підприємства, обмежено торгівельні операції, вжито заходи для запобігання виведенню, заборони участі у приватизації та оренди державного майна тощо .

ТОВ «ЮВАС ТРАНС» є власником Керченського судоремонтного заводу, на якому до моменту блокування Керч-Єнікальського каналу знаходився танкер «Нейма», а також здійснювала лоцманську проводку морських суден по вказаному каналу».