 

25 июля

17:49

Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР, і наполягає на «справі проти Портнова»

16:55

Затриманого екс-керівника поліції Одеської області підозрюють у продажі речових доказів – цигарок

14:57

СБУ затримала танкер, яким Росія блокувала українські кораблі біля Керчі

11:41

«Розвідниця Кет»: заступником глави Служби зовнішньої розвідки стала Катерина Сляднєва з прокуратури Києва

11:23

Королевська та Штепа не змогли завадити перемогти кандидату від «Батьківщини»

08:32

Дoбa ООС: поранено одного українського військового

24 июля

22:55

В Росії затримали 14 українських моряків

21:46

Зеленський обговорив з прем'єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу

19:16

Бойовики не дозволили спеціалістам обстежити міст у Станиці Луганській

17:43

Майбутній генеральній прокурор вважає «наїзд» Зеленського і Баканова на «ArcelorMittal Кривий Ріг» законним «абсолютно»

16:48

Брат представника Зеленського в Раді теж буде в Раді

15:49

Денісова каже, що «домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто». Безсмертний закликав «зняти рожеві окуляри»

14:31

Перерахунок голосів підтвердив поразку брата Медведчука

13:20

В уряді підтверджують: ОПУЗ просить внести подання на звільнення Кличка

13:11

Глава ОПУЗу Богдан вже просить Кабмін звільнити Кличка з посади глави КМДА

13:00

Уряд не проти, щоб Івано-Франківську ОДА очолив менеджер Ахметова

12:52

Гладковський-Свинарчук-старший ледве встиг повернутися до корпорації «Богдан», а НАБУ вже той «Богдан» обшукує

12:29

«Кривий Ріг - Портнов - «Квартал» - РНБО - транзит»: дещо про команду нового заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони

11:59

Єфремов вийшов за ворота СІЗО і заявив, що він з політикою не «зав'язує», в натурі

10:22

Зеленський десь відкопав раритетне «нове обличчя» – і призначив його заступником секретаря РНБО

08:59

У Коломойського вражені: виявляється, прем’єр Гройсман знає таблицю множення

08:12

Доба ООС: в окупантів 3 по «200»

00:00

Перше засідання нової Ради відкриє старий Іоффе – колишній «регіонал» від партії Медведчука-Рабіновича

23 июля

23:36

ЦВК залишилося опрацювати 1,05% протоколів: «Самопоміч» програє «зеленим»

20:54

Через «наїзди» Зеленського і його слуги Вані Баканова «ArcelorMittal Кривий Ріг» зазнає збитків на мільйон доларів мінімум

20:16

Суд дозволив УПЦ МП і надалі ховати від українців свою приналежність до московських попів

19:26

«Все може вирішитись кількома голосами»: «справжній слуга народу» випередив свого головного конкурента на 0,72% і посів 3-е місце

18:03

Надія радіє: Савченко каже, що «народ звільнив» її «від совісті»

16:59

У Раду потрапила ще одна «слуга народу» - від «Кварталу», Криму та ДУСі

16:38

Не те місто називали Юзівкою: трійця «юзіків» задавила весь Кривий Ріг

СБУ затримала танкер, яким Росія блокувала українські кораблі біля Керчі

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер «NEYMA», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 р.


У повідомленні СБУ говориться:

«Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер «NEYMA», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу» у Керченській протоці.

Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру «NEYMA» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).

Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

За фактом блокування танкером «NEYMA» Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування.

Згідно зібраних Військовою прокуратурою та слідчими СБУ доказів заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, у тому числі одному контр-адміралу, двом віце-адміралам та генерал-полковнику.

24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «NIKA SPIRIT», який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер «NEYMA», що був використаний для перекриття Керченської протоки.

Слідство встановило, що танкеру «NEYMA», з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на «NIKA SPIRIT».

Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.

Довідка:

За ініціативи Військової прокуратури Радою національної безпеки і оборони України, відповідним Рішенням, введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2019 №82/2019, строком на 3 роки, застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи до ТОВ "ЮВАС ТРАНС", а саме: заблоковано активи підприємства, обмежено торгівельні операції, вжито заходи для запобігання виведенню, заборони участі у приватизації та оренди державного майна тощо .

ТОВ «ЮВАС ТРАНС» є власником Керченського судоремонтного заводу, на якому до моменту блокування Керч-Єнікальського каналу знаходився танкер «Нейма», а також здійснювала лоцманську проводку морських суден по вказаному каналу».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

25 Июля 2019 14:57

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (11)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (9)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (47)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (93)

Урочистого рукостискання від Зеленського (38)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 