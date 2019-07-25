Затриманого екс-керівника поліції Одеської області підозрюють у продажі речових доказів – цигарок

Колишнього керівника управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна обвинувачують у продажі контрафактних цигарок, які були речовими доказами.

Про це у ході прес-конференції повідомив заступник директора Одеського територіального управління НАБУ Олексій Нижниченко.

За його словами, Головіну та його колишньому заступнику Костянтину Гейку повідомлено про підозру.

«Детективи НАБУ і департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили чотирьох осіб, які незаконно заволоділи великої партією цигарок, раніше вилучених з обігу. Йдеться про екс-керівника Національної поліції в Одеській області, його першого заступника, а також про двох керівників приватних підприємств. Їм всім повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», - поінформував представник НАБУ.

Нижниченко підкреслив, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Так, підприємці у змові з колишнім керівництвом поліції в 2017 році заволоділи сімома контейнерами тютюнових виборів, які проходили як речовий доказ по одному з кримінальних проваджень. Вартість вилучених цигарок сягала до 50 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці в четвер вранці затримали колишнього начальника поліції Одеської області Головіна і його екс-заступника Гейка.

Головін очолив Головне управління Нацполіції Одеської області 9 вересня 2016 року. 23 квітня 2019 року він подав у відставку.