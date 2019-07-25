Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР, і наполягає на «справі проти Портнова»

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському».

Зокрема, повідомляє Українська правда, Порошенко заявив: «Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, - ми будемо шукати правду по захисту країни. Мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді.

Твердо наголошую, що сьогоднішнє спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує.

І сьогодні ми надавали пояснення, і у письмовій формі, і усно щодо напрямків, які стосуються угоди купівлі-продажу, абсолютно прозорої, яка здійснювалася без моєї участі, заводу «Кузня на Рибальському», - підкреслив Порошенко.

У спілкуванні з журналістами екс-президент наголосив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.

Також Порошенко заявив, що ДБР продовжує слідчі дії проти телеканалу «Прямий», що на його думку, є посяганням на свободу слова.

Раніше сьогодні речниця ДБР Анжеліка Іванова визнала, що Портнову хтось «зливає» інформацію, але у ДБР не знають, хто зі співробітників бюро працює на Портнова.

«Я особисто жодного разу не бачила Портнова, взагалі ні тут, ні в принципі у своєму житті, якщо чесно, як власне і Роман Труба. Він про це також неодноразово говорив», - так Іванова відповіла на питання журналіста про те, чи заїжджає Андрій Портнов «в гості» у ДБР.

За її словами, вона не знає, звідки в Портнова інформація про розслідування, в яких фігурує екс-президент Петро Порошенко: «Ми вже неодноразово говорили, що були певні витоки інформації, і з приводу цього буде здійснюватися відповідна правова оцінка і відкрите відповідне кримінальне провадження».

Згодом про допит розповів у Telegram і директор Держбюро Роман Труба: «Отже: перший допит відбувся. На черзі – інші, повістку Петро Порошенко вже отримав. Конструктивна співпраця усіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус та працювати виключно в правовій площині».