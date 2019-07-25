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Російській танкер поки ще залишається в Україні – без екіпажу

Екіпаж затриманого в Україні російського судна вирушає додому, судно залишається в Ізмаїлі.


Про це повідомив російським ЗМІ прес-аташе посольства РФ в Києві Денис Голенко, інформує Інтерфакс-Україна.

«Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж вирушає додому, саме судно поки що залишається в Ізмаїлі», - сказав Голенко.

Раніше видання Strana.ua в четвер із посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомило, що «моряків, яких сьогодні затримали на російському танкері, відпустили на волю... При цьому з російських моряків узяли зобов'язання з’являтися на допити на виклик слідчого». «Що суто юридично не заважає їм виїхати з України - у справі моряки проходять як свідки. Отже, жодних обмежень на пересування не мають», - йшлося в матеріалі видання.

Як вже повідомлялося, у четвер Служба безпеки України затримала російський танкер Neyma, який, за версією СБУ, блокував українські кораблі в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Готується клопотання до суду про його арешт. Слідство встановило, що російські власники після інциденту в Керченській протоці змінили назву танкера Neyma на Nika Spirit.


"ОБКОМ"

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25 Июля 2019 18:12

 

 

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