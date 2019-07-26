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ЦВК опрацювала 100% протоколів
Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів голосування по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах – до Верховної Ради потрапляють 5 партій.
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
За результатами підрахунку голосів, партія «Слуга народу» набрала – 43,16 %, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05 %, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,10 %, «Голос» – 5,82 %.
Інші партії не долають прохідний 5-відсотковий бар’єр.
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