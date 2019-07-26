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13:37

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13:22

Посол Євросоюзу нагадав, що не ArcelorMittal влаштував «екоцид» у Маріуполі, а комбінати Ахметова

11:19

ЗЕрада: до парламенту проходять 254 «слуг народу»

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ЦВК опрацювала 100% протоколів

08:29

Доба ООС: український військовослужбовець отримав поранення

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18:12

Російській танкер поки ще залишається в Україні – без екіпажу

17:49

Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР, і наполягає на «справі проти Портнова»

16:55

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СБУ затримала танкер, яким Росія блокувала українські кораблі біля Керчі

11:41

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11:23

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08:32

Дoбa ООС: поранено одного українського військового

24 июля

22:55

В Росії затримали 14 українських моряків

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Зеленський обговорив з прем'єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу

19:16

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17:43

Майбутній генеральній прокурор вважає «наїзд» Зеленського і Баканова на «ArcelorMittal Кривий Ріг» законним «абсолютно»

16:48

Брат представника Зеленського в Раді теж буде в Раді

15:49

Денісова каже, що «домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто». Безсмертний закликав «зняти рожеві окуляри»

14:31

Перерахунок голосів підтвердив поразку брата Медведчука

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13:11

Глава ОПУЗу Богдан вже просить Кабмін звільнити Кличка з посади глави КМДА

13:00

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11:59

Єфремов вийшов за ворота СІЗО і заявив, що він з політикою не «зав'язує», в натурі

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08:12

Доба ООС: в окупантів 3 по «200»

ЦВК опрацювала 100% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів голосування по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах – до Верховної Ради потрапляють 5 партій.


Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку голосів, партія «Слуга народу» набрала – 43,16 %, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05 %, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,10 %, «Голос» – 5,82 %.

Інші партії не долають прохідний 5-відсотковий бар’єр.


"ОБКОМ"

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26 Июля 2019 10:16

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (11)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (9)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (47)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (94)

Урочистого рукостискання від Зеленського (39)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 