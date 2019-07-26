ЗЕрада: до парламенту проходять 254 «слуг народу»

130 зі 199 депутатів, що перемагають в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради, були висунені партією «Слуга народу».

Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, 23 депутати, що перемагають у мажоритарних округах, представляють інші партії: по 6 – «Опозиційна платформа - За життя» та «Опозиційний блок», 3 - партію «Голос», по 2 - партію «Європейська солідарність» та Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», по одному – «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Об'єднання «Самопоміч», партії «Біла Церква разом» і «Єдиний центр».

Ще 46 переможців в одномандатних округах висувалися самостійно і не представляють на виборах якоїсь політсили.

Як вже повідомлялося, за результатами опрацювання Центральною виборчою комісією 100% електронних протоколів, у багатомандатному виборчому окрузі (за партійними списками) проходять партії «Слуга народу» (43,16% голосів виборців), «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО «Батьківщина» - 8,18%, «Європейська солідарність» - 8,10% і «Голос» - 5,82%.

Решта партій не долає 5%-го прохідного бар'єру.

Такий розподіл голосів дає змогу «Слузі народу» отримати в парламенті за партійними списками 124 місця, «ОПЗЖ» - 37, «Батьківщині» - 24, «Євросолідарності» - 23 і «Голосу» - 17.

Отже, партію «Слуга народу» у Верховній Раді IX скликання представлятимуть 254 депутати, 43 – «ОПЗЖ», 26 – «Батьківщину», 25 – «Європейську солідарність», 20 – «Голос», 6 - партію «Опозиційний блок», по одному – «Свободу», «Самопоміч», партії «Біла Церква разом» та «Єдиний центр», також у парламенті буде 46 самовисуванців.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня за змішаною системою: 225 кандидатів обирали за партійними списками в загальнодержавному багатомандатному окрузі і 199 за мажоритарною системою в одномандатних округах.

Згідно із законом про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше ніж на 15-й день із дня голосування (не пізніше за 5 серпня). Не пізніше ніж на п'ятий день (не пізніше за 10 серпня) з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднить ці дані в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» (список обраних депутатів публікується в алфавітному порядку).