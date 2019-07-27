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Дoба ООС: поранено ще одного українського військового
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 27 липня говориться:
«26 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік КРИМСЬКОГО – з автоматичного гранатомету.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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