Дoба ООС: поранено ще одного українського військового

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 27 липня говориться:

«26 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік КРИМСЬКОГО – з автоматичного гранатомету.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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27 Июля 2019 08:27

 

 

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