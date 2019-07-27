Колишнього начальника поліції Одеської області відправили під домашній арешт

Солом'янський суд Києва відправив колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила прес-секретар керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк Громадському.

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вікторія Жовноватюк за результатами розгляду клопотання НАБУ і САП.

Крім того, на Головіна поклали низку обов'язків, зокрема, носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

За словами Постолюк, у САП незадоволені таким рішенням і будуть його оскаржувати.

Раніше повідомлялось, що прокурори просили арештувати Головіна із альтернативою застави у 22 мільйони гривень. Також вдома у Головіна знайшли 26 тисяч євро і 13 тисяч доларів готівкою.

Нагадаємо, колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. Ймовірно, Головін допомагав контрабандистам легалізовувати цигарки, які незаконно прибували в одеський порт.

Головіна затримали 25 липня.

23 квітня 2019 р. Головін подав у відставку з посади начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області. Замість нього призначили Олега Беха, який раніше був начальником Головного управління в Харківській області.