Білу Церкву зранку зачищають від «злочинних елементів»

У м. Біла Церква (Київська область) правоохоронці одночасно проводять 50 обшуків, здійснюючи затримання членів злочинної організації, повідомили в Нацполіції Київської області.

«До уваги жителів Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецназівці, кримінальна поліція і слідчі», - йдеться в повідомленні на сторінці поліції області в «Фейсбук» у суботу вранці.

Деталі правоохоронці пообіцяли озвучити пізніше.

У поліції попросили з розумінням поставитися до обмежувальних заходів.