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Глава Окружного суду про опубліковані розмови: «Текст по-дебільному написаний, все брехня»

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заперечує справжність опублікованих НАБУ записів розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.


У Facebook Вовк, зокрема, написав:

«Не вірте жодному слову! Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно, я б сказав їхній текст (сценарій) «по-деб*льному написаний». У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, ймовірно сказаних у різних ситуаціях і в різний час.

Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть у різних місцях. Це ж чутно по різному шуму на тлі, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж. Мабуть, особливо не морочилися, на швидку руку склепали. Тут ніяка експертиза не потрібна».

Вовк заявляє, що публікація розмов і обшуки в суді є помстою з боку «влади, що програла», а також тиском на суд і на нього особисто.

«Адвокатами вже підготовлені й подані заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям виконавців цього політичного замовлення», - пише він.

26 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, голова суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець та Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов та його помічниця Антоніна Славицька.

Також учора стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва

Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього «почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС».

Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям ОАСК.


Українська правда

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27 Июля 2019 16:41

 

 

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