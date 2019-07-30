Дoба ООС: один військовослужбовець отримав поранення

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 30 липня говориться:

«29 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Водночас, збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з реактивного піхотного вогнемету та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу КАМ'ЯНКИ – з реактивного піхотного вогнемету;

в районі населеного пункту ГНУТОВЕ – з міномету калібру 82 мм;

неподалік ВОДЯНОГО – з великокаліберного кулемету.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».