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Обмін полоненими: у Зеленського вважають, що новий генпрокурор Рябошапка провокує «інформаційний хаос»

В ОПУ спростували інформацію про завершення обміну полоненими з РФ.


Про це ОПУ повідомив у Facebook:

«Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні «джерела». Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах», - говориться у повідомлені.

Сьогодні вночі новообраний генпрокурор України Руслан Рябошапка у своєму Facebook поширив повідомлення про обмін полоненими між Україною і Росією – з посиланням на співробітницю Верховної Ради Ганну Ісламову.

«Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», - написав Рябошапка, що, власне, і спричинило «інформаційний хаос».


"ОБКОМ"

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30 Августа 2019 09:14

 

 

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