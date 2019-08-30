СБУ: обмін полоненими сьогодні не відбудеться

А коли відбудеться – невідомо.

Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією у п’ятницю не відбудеться. Про це повідомили Укрінформу у пресцентрі СБУ.

«Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в п’ятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає», - сказали у пресцентрі СБУ.

Вночі 30 серпня колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив про те, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною та РФ.

Згодом новопризначений генеральний прокурор України та ексзаступник голови офісу Зеленського Руслан Рябошапка репостнув допис працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною та РФ розпочався.

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