Назвіть його «Ємелею»: «Антонов» вимагає змінити назву російської модифікації «Руслана»

А ще краще – «Рамзаном».

ДП «Антонов» (Київ) заявило, що не бере участі в розробці нового літака конструкторського бюро «Іллюшин» (Росія, Москва), у зв'язку з чим вимагає присвоїти авіасудну нове позначення без використання марки «АН», йдеться в повідомленні на сайті українського авіаконцерну.

Із 2017 року КБ «Іллюшин» здійснює розробку глибоко модернізованого суперважкого військово-транспортного літака на базі Ан-124-100 «Руслан», якому планується дати позначення Ан-124-100М.

«Фахівці ДП «Антонов» не заперечують технічної можливості глибокої модернізації транспортного літака Ан-124-100 «Руслан». Проте підбір і встановлення нового сучасного обладнання силами КБ «Іллюшин» приведе до значної зміни льотно-технічних характеристик літака порівняно з базовою моделлю. Таким чином, в історії сучасного авіабудування з'явиться новий літальний апарат. Відповідно, він має отримати нове позначення без використання марки «АН», оскільки ДП «Антонов» не бере участі в його розробці і не нестиме відповідальності за його безпеку», - наголошують на підприємстві.

Крім того, в українському авіаконцерні повідомили, що в період із 2004 до 2007 року ДП «Антонов» розробило і сертифікувало три модифікації «Руслана», одна з яких уже отримала позначення Ан-124-100М. Дві інші – Ан-124-100-150 та Ан-124-100М-150 – відрізняються збільшеним до 150 тонн корисним навантаженням і можливістю перевозити моновантажі вагою до 120 тонн.

В «Антонові» наголошують, що у світовій практиці нові модифікації та варіанти повітряних суден зазвичай створюють на базі апаратів власної розробки.

ДП «Антонов» - провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер у ніші транспортних літаків найширшого призначення. За рішенням уряду з 2015 року ДП «Антонов» входить до держконцерну «Укроборонпром».