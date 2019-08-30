Прем’єр Гончарук розповів, як страшно страждала ЗЕкоманда через своє рішення щодо Авакова

Майже плакали від болю, суму і сорому.

Рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету міністрів, сказав в інтерв'ю журналістам у п'ятницю прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Головний аргумент - в умовах війни, молодого уряду, який не має досвіду, він відповідає за найбільший блок із безпеки. Враховували також те, що Аваков брав участь у забезпеченні чесних виборів… Команда ухвалила рішення його залишити», - сказав він.

При цьому, зазначив прем'єр, «якщо у преси, громадянського суспільства будуть конкретні претензії по суті, людина повинна буде піти». «Це, до речі, стосується не лише Авакова», - додав він.

За словами Гончарука, він не задоволений процесом реформування МВС. «Одна з реформ, яка не відбулася, - реформа поліції. Була реформа патрульної служби й далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати», - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що домовився наступного тижня зустрітися з Аваковим і «ще раз поговорити».