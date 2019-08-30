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Замість своїх рідних українські полонені побачили сьогодні Рабіновича з салом та Медведчука з цукерками

Піар-операція Кремля під назвою «обмін полоненими» триває.


Нардепи від «Опозиційною платформи – За життя» Віктор Медведчук та Вадим Рабинович заявили, що побачили в московському СІЗО «Лефортове» українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

Лідери ОПЗЖ дали коментар журналісту 112 Україна біля одного зі входів у московський слідчий ізолятор «Лефортове».

Вадим Рабинович: «Ми зустрічалися з Миколою Карпюком. Ми зустрічалися з Сергієм Романовичем Клихом… Ми привезли їм полтавське сало, підкопчене сьогодні вночі на соломці, з українським хлібом – вони були дуже раді такому подарунку зі своєї землі. Віктор Володимирович привіз ще Клиху від матері цукерки і лист.

Ми з ними поспілкувалися. Я думаю, що хлопці в нормальній формі, добре виглядають, оптимістично налаштовані. Звісно, нікого не прикрашає це все – але, тим не менше, все нормально».

Рабинович також додав: «Попереджаючи ваші питання: обмінами займається держава. І, на відміну від режиму Порошенка, який спеціально гальмував протягом двох років майже всі обміни – і ті, які Віктор Володимирович підготував до цього, і ті, які мали бути, ми про це коли-небудь розповімо більше – з президентом Зеленським інша ситуація.

Вони сьогодні ведуть переговори. Веде переговори і міністр внутрішніх справ по своїй лінії. Вони досить успішні.

Чи були проблемки? Так, особливо з тими людьми, які не моряки, не наші, а саме арештовані в Росії Я не буду вам більше нічого розповідати – ми приїхали не за медалями та орденами, ми приїхали виправити деякі моменти, можливо, чимось допомогти».

У свою чергу Медведчук заявив: «Наш приїзд – це гуманітарна акція. Ми домовлялися про це не сьогодні і навіть не вчора – така домовленість існувала раніше, ми зверталися з проханням від нашої партії».

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Українська правда

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30 Августа 2019 16:39

 

 

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