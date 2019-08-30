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«Великий зелений терор»: Рябошапка вимагає щотижня «притягувати до відповідальності» якогось високопоставленого чиновника

Плануванню такого типу аплодують ветерани радянського НКВД.


Новий керівник Генеральної прокуратури України Руслан Рябошапка заявляє про наміри регулярно притягувати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я своїм завданням бачу зробити цю систему ще більш потужною, зробити все-таки прокуратуру справді органом, який координуватиме всі правоохоронні органи й ставитиме перед ними завдання у сфері боротьби зі злочинністю й контролюватиме виконання цих завдань, причому жорстко», - сказав Рябошапка в п'ятницю після свого представлення на посаді глави відомства.

«Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня когось має бути притягнуто до відповідальності з високопоставлених чиновників. Якнайбільше активів, грошей, які було вкрадено у цієї країни й у наших людей, має бути знайдено й повернуто країні. Власне, це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки», - додав генеральний прокурор.


"ОБКОМ"

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30 Августа 2019 17:13

 

 

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