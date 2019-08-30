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Зеленський вирішив терміново забрати у Авакова Нацгвардію. На випадок «путча»?
Зеленський пропонує передати главі держави призначення та звільнення командувача Національної гвардії України та вивести її з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ України.
Це передбачено в поданому Зеленським 29 серпня до Верховної Ради законопроекті №1007 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії, який він визначив як невідкладний.
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