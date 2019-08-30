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Турчинов нагадав, що нової назви та нового і симпатичного очільника замало для роботи міністерств

Бо вийшло, як з Мінстець: міністерство вигадали, міністра призначили, а як воно буде працювати і для чого, так і не розібралися.


Всі новостворені міністерства або ті, що змінили назву, ще не зможуть працювати. Про це сказав колишній секретар РНБО Олександр Турчинов у коментарі, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 29 серпня під час затвердження складу нового Уряду були створені нові міністерства шляхом об‘єднання декількох міністерств, які працювали в попередніх Урядах, а також шляхом зміни їхніх назв. «Зменшення кількості міністерств - достатньо логічний крок, але він повинен професійно готуватись», - сказав Олександр Турчинов, пояснивши, що після вчорашнього голосування втратили свою легітимність міністерства, які працювали за минулих Урядів та не отримали нових очільників і не потрапили до складу нового Кабміну.

Він пояснив, що ліквідація цих міністерств - юридично складний, витратний і тривалий процес. "Разом з тим, всі міністерства, які отримали нові назви, не мають нічого, крім цих назв та новообраних міністрів: ані положень, які потрібно затверджувати, ані штату, а головне - жодної копійки бюджетних призначень, які, відповідно до Закону «Про бюджет України», закріплені за міністерствами, що підлягають ліквідації», - сказав Олександр Турчинов.

Він пояснив, що для нормального функціонування новостворених міністерств «ВРУ повинна знову повернутися до питання Кабміну, щоб повністю переформатувати чинний бюджет, перезапустити роботу новостворених структур і підрозділів».

«Серйозні державні рішення мають спиратися не тільки на інформаційну складову. Є ще одна важлива складова, яка має назву «державне управління». Такі рішення потребують серйозної підготовчої роботи, яку бажано проводити до їхнього ухвалення», - резюмував Олександр Турчинов.


"ОБКОМ"

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30 Августа 2019 19:03

 

 

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