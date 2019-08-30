Родичі полонених українських моряків, що приїхали зустрічати їх до Києва, повертаються додому

Вибачень від авторів-розповсюджувачів «фейків» про обмін полонених, вони, мабуть, теж не дочекалися.

Родичі українських військовополонених моряків, яких незаконно утримують у Росії, повертаються із Києва додому. Про це Громадському повідомив батько полоненого Василя Сороки Віктор.

За його словами, з ними у Києві поспілкувалися особи, які мають відношення до процесу обміну та повідомили, що процес ще триває і ймовірно буде вирішений впродовж наступного тижня.

«Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам перетелефонують та скажуть. Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два», — сказав Віктор Сорока.

Нагадаємо, звідки взялася інформація про обмін полонених саме сьогодні, 30 серпня.

Співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова у ніч на 30 серпня повідомила, що між Україною та Росією завершився обмін полонених. «Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», — йшлося у дописі.

Її публікацію у Facebook поширив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Це стало приводом для публікацій у низці українських та російських медіа.

Родичі українських військовополонених моряків та журналісти, прочитавши це повідомлення, зібралися в аеропорту «Київ». Вони сподівалися зустріти літак зі звільненими українцями.

Зранку 30 серпня в Офісі президента заявили, що процес обміну ув'язнених триває, а інформація про його завершення — фейк. З аналогічною заявою виступила СБУ.

Згодом Ісламова відредагувала текст посту на такий: «Обмін триває: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», а за кілька годин взагалі видалила.

Між редагуванням та видаленням був ще один допис, який також згодом зник зі сторінки Ісламової. «Була інформація, що літак вилетів, та щось там у них змінилося», — писала вона.

Згодом у коментарі Громадському Ісламова повідомила, що джерелом була публікація ексдепутата Державної думи РФ (який отримав українське громадянство) Іллі Пономарьова у соцмережах.

Але у дописі Пономарьова йшлося про те, що обмін буде 30 серпня, однак жодної вказівки на джерело цієї інформації, як і прізвищ українських політв'язнів, там не було.

ДИВ. ТАКОЖ:

Обмін полоненими: у Зеленського вважають, що новий генпрокурор Рябошапка провокує «інформаційний хаос»

СБУ: обмін полоненими сьогодні не відбудеться

Минуло лише півдоби – і новий генеральний «Фейсбук»-прокурор Рябошапка прибрав свій допис про «обмін полоненими»

Замість своїх рідних українські полонені побачили сьогодні Рабіновича з салом та Медведчука з цукерками