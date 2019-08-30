 

01 сентября

18:38

Віце-президент США запевнив, що підтримка України не припиниться

09:26

У Зеленського нарешті визначились: у переїзді ОПУ до «Українського дому» є «логіка» - але «немає сенсу»

08:36

Ломаченко завоював третій чемпіонський пояс

08:26

Доба ООС: 20 обстрілів, поранено одного нашого військового

31 августа

11:38

«Народний слуга» захистів «свою людину»-міністра від зазіхань іншого «слуги». Обійшлося без матюків «в дупу»

09:17

«Партію Шарія» позбавлять державного фінансування

08:32

Дoба ООС: один наш військовий загинув, одного поранено

30 августа

20:03

Родичі полонених українських моряків, що приїхали зустрічати їх до Києва, повертаються додому

19:03

Турчинов нагадав, що нової назви та нового і симпатичного очільника замало для роботи міністерств

17:57

Зеленський вирішив терміново забрати у Авакова Нацгвардію. На випадок «путча»?

17:13

«Великий зелений терор»: Рябошапка вимагає щотижня «притягувати до відповідальності» якогось високопоставленого чиновника

17:04

Зеленський зможе побачити військовий парад – не на Майдані, так у Москві

16:39

Замість своїх рідних українські полонені побачили сьогодні Рабіновича з салом та Медведчука з цукерками

15:50

Прем’єру Гончаруку вже до вподоби медреформи Уляни Супрун

15:27

Минуло лише півдоби – і новий генеральний «Фейсбук»-прокурор Рябошапка прибрав свій допис про «обмін полоненими» (фото)

14:57

Прем’єр Гончарук розповів, як страшно страждала ЗЕкоманда через своє рішення щодо Авакова

13:18

Назвіть його «Ємелею»: «Антонов» вимагає змінити назву російської модифікації «Руслана»

12:37

СБУ: обмін полоненими сьогодні не відбудеться

12:12

Російський шпигун в уряді Гройсмана пообіцяв боротися с розвідкою російського генштабу – и виходить на волю

09:14

Обмін полоненими: у Зеленського вважають, що новий генпрокурор Рябошапка провокує «інформаційний хаос»

30 июля

09:01

Дoба ООС: один військовослужбовець отримав поранення

29 июля

08:46

Доба ООС: зафіксовано обстріл КППВ «Мар’їнка»

28 июля

09:31

Дoбa ООС: поранено одного нашого військового

27 июля

16:41

Глава Окружного суду про опубліковані розмови: «Текст по-дебільному написаний, все брехня»

09:01

Білу Церкву зранку зачищають від «злочинних елементів»

08:58

Колишнього начальника поліції Одеської області відправили під домашній арешт

08:27

Дoба ООС: поранено ще одного українського військового

26 июля

16:10

НАБУ оприлюднило записи розмов суддів з Окружного

14:35

ГПУ про обшуки Окружного адмінсуду Києва: його діяльність «становить загрозу національній безпеці»

13:37

Ділянку «Дельфін» отримала компанія колишнього депутата Держдуми Росії

Родичі полонених українських моряків, що приїхали зустрічати їх до Києва, повертаються додому

Вибачень від авторів-розповсюджувачів «фейків» про обмін полонених, вони, мабуть, теж не дочекалися.


Родичі українських військовополонених моряків, яких незаконно утримують у Росії, повертаються із Києва додому. Про це Громадському повідомив батько полоненого Василя Сороки Віктор.

За його словами, з ними у Києві поспілкувалися особи, які мають відношення до процесу обміну та повідомили, що процес ще триває і ймовірно буде вирішений впродовж наступного тижня.

«Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам перетелефонують та скажуть. Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два», — сказав Віктор Сорока.

Нагадаємо, звідки взялася інформація про обмін полонених саме сьогодні, 30 серпня.

Співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова у ніч на 30 серпня повідомила, що між Україною та Росією завершився обмін полонених. «Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», — йшлося у дописі.

Її публікацію у Facebook поширив новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Це стало приводом для публікацій у низці українських та російських медіа.

Родичі українських військовополонених моряків та журналісти, прочитавши це повідомлення, зібралися в аеропорту «Київ». Вони сподівалися зустріти літак зі звільненими українцями.

Зранку 30 серпня в Офісі президента заявили, що процес обміну ув'язнених триває, а інформація про його завершення — фейк. З аналогічною заявою виступила СБУ.

Згодом Ісламова відредагувала текст посту на такий: «Обмін триває: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», а за кілька годин взагалі видалила.

Між редагуванням та видаленням був ще один допис, який також згодом зник зі сторінки Ісламової. «Була інформація, що літак вилетів, та щось там у них змінилося», — писала вона.

Згодом у коментарі Громадському Ісламова повідомила, що джерелом була публікація ексдепутата Державної думи РФ (який отримав українське громадянство) Іллі Пономарьова у соцмережах.

Але у дописі Пономарьова йшлося про те, що обмін буде 30 серпня, однак жодної вказівки на джерело цієї інформації, як і прізвищ українських політв'язнів, там не було.

ДИВ. ТАКОЖ:

Обмін полоненими: у Зеленського вважають, що новий генпрокурор Рябошапка провокує «інформаційний хаос»

СБУ: обмін полоненими сьогодні не відбудеться

Минуло лише півдобиі новий генеральний «Фейсбук»-прокурор Рябошапка прибрав свій допис про «обмін полоненими»

Замість своїх рідних українські полонені побачили сьогодні Рабіновича з салом та Медведчука з цукерками


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

30 Августа 2019 20:03

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (52)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (109)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 