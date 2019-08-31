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Дoба ООС: один наш військовий загинув, одного поранено
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 31 серпня говориться:
«30 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
шість разів неподалік ВОДЯНОГО – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї;
поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з великокаліберних кулеметів;
неподалік ТРОЇЦЬКОГО – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч ЛЕБЕДИНСЬКОГО – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм;
близько МАР’ЇНКИ – з підствольних гранатометів;
поблизу НОВОМИХАЙЛІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем;
в районі ЗОЛОТОГО-4 – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік МАЙОРСЬКА – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ – зі стрілецької зброї;
неподалік НОВОЗВАНІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один – отримав поранення.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл наших позицій поблизу ВОДЯНОГО з гранатометів різних систем;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік ЗАЙЦЕВОГО з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї».
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