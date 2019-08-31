Дoба ООС: один наш військовий загинув, одного поранено Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 31 серпня говориться: «30 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: шість разів неподалік ВОДЯНОГО – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї; поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з великокаліберних кулеметів; неподалік ТРОЇЦЬКОГО – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч ЛЕБЕДИНСЬКОГО – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм; близько МАР’ЇНКИ – з підствольних гранатометів; поблизу НОВОМИХАЙЛІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з гранатометів різних систем; в районі ЗОЛОТОГО-4 – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік МАЙОРСЬКА – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ – зі стрілецької зброї; неподалік НОВОЗВАНІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один – отримав поранення. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл наших позицій поблизу ВОДЯНОГО з гранатометів різних систем; В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік ЗАЙЦЕВОГО з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї».

"ОБКОМ" Версия для печати 31 Августа 2019 08:32 Опубликовать Tweet





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