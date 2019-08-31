«Партію Шарія» позбавлять державного фінансування

Така ж доля спіткає, зокрема, і партії Ляшка і Гройсмана.

Зеленський пропонує знизити обсяг державного фінансування політичних партій і не виділяти його тим політичним силам, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Текст відповідного законопроекту (№1029) «Про внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» розміщено на сайті Верховної Ради повідомляє Українська правда.

Пропонується щорічно пропонується виділяти партіям 0,01% від мінімальної заробітної плати, помножену на загальну кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах у Раду.

Зараз цей коефіцієнт становить 0,02%.

Право на держфінансування матимуть виключно ті партії, що на виборах набрали не менше 5% голосів.

У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції має розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів гривень.

Також політична партія має право на отримання держфінансування, якщо на останніх виборах її список кандидатів отримав не менше 2% голосів виборців.

НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня.

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 5 політичних партій, які пройшли у парламент («Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос»), а також 6 партій, які отримали на виборах не менше 2% голосів: «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».