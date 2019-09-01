Доба ООС: 20 обстрілів, поранено одного нашого військового Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 1 вересня говориться: «31 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: шість разів неподалік ВОДЯНОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. двічі неподалік ПАВЛОПОЛЯ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; неподалік НОВОГНАТІВКИ – з великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі поблизу ЗАЙЦЕВОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік ТРАВНЕВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів; двічі поблизу ЛУГАНСЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів; неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм, з озброєння БПМ, а також автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. поблизу ШУМІВ – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік ТРОЇЦЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм та великокаліберних кулеметів. В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл наших позицій поблизу МИКОЛАЇВКИ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї».

"ОБКОМ" Версия для печати 01 Сентября 2019 08:26 Опубликовать Tweet





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