|
|
|
Ломаченко завоював третій чемпіонський пояс
Український боксер Василь Ломаченко здолав британця Люка Кемпбелла в бою за три чемпіонські титули.
Поєдинок в Лондоні пройшов всі відведені регламентом дванадцять раундів, за підсумками яких всі судді віддали перемогу українцю.
Таким чином українець до своїх двох титулів чемпіона світу у легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) додав вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку