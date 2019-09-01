У Зеленського нарешті визначились: у переїзді ОПУ до «Українського дому» є «логіка» - але «немає сенсу»

Про те, що у такому переїзді, який планувала «ЗЕкоманда», немає ні «логіки», ні «сенсу», казали усі нормальні люди від самого початку цієї історії.

У телепередачі про «100 днів» Зеленського, яку показали у неділю на телеканалі «1+1», про це заявив глава ОПУ Андрій Богдан (цитуємо фрагмент з 18:53):

«Ми не можемо знайти на сьогоднішній день варіант переїзду. Була абсолютно логічна конструкція переїзду в «Український дім» із розміщенням тут (у будівлі ОПУ – «Обком») музею. Але дійсно: час проведення ремонтних робіт, плюс всі системи зв'язку, секретності, безпеки – це все настільки складно, що немає сенсу це робити як тимчасове».

(Від «Обкому»: Звісно, «тимчасове». А які ще могли бути варіанти - навічно?)

Нагадаємо, що Зеленський мріяв переїхати з Банкової – бажано, в «Український дім» на Європейській площі. Про переїзд на Лівий беріг з метою «розвантажити центр» столиці у «ЗЕкоманді» вже й не згадували, хоча у цьому варіанті все ж була якась «логіка» і навіть «сенс».

20 червня Зеленському презентували концепцію нового офісу, і він заявив: «Мені дуже подобається».

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