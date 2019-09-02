Доба ООС: на Луганщині загинув український військовий

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 2 вересня говориться:

«1 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу МИКОЛАЇВКИ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік ЛУГАНСЬКОГО – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі в районі ЗАЙЦЕВОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм;

неподалік ХУТОРА ВІЛЬНОГО – застосував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю;

поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл:

неподалік ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув».