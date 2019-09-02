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Матіос не дочекався «повного миру»: звільнено головного військового прокурора
Проте у нього з’явився шанс дочекатися «повного миру» у лавах Міноборони.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Згідно з документом, який є у розпорядженні Української правди, наказом Рябошапки від 2 вересня, Матіоса звільнено з посад заступника генпрокурора, головного військового прокурора, виключено зі списків особового складу ГПУ і направлено до Міністерства оборони для вирішення питання проходження подальшої військової служби.
Раніше, ще на посаді заступника голови ОПУ, Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.
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