Матіос не дочекався «повного миру»: звільнено головного військового прокурора

Проте у нього з’явився шанс дочекатися «повного миру» у лавах Міноборони.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згідно з документом, який є у розпорядженні Української правди, наказом Рябошапки від 2 вересня, Матіоса звільнено з посад заступника генпрокурора, головного військового прокурора, виключено зі списків особового складу ГПУ і направлено до Міністерства оборони для вирішення питання проходження подальшої військової служби.

Раніше, ще на посаді заступника голови ОПУ, Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

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