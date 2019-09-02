Зеленський наказав скасувати мораторій на продаж землі до зими

Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі.

Зеленський роздав доручення, назвав дедлайни та призначив відповідальних. Так, уряд має розробити та внести на розгляд парламенту законопроект про ринок земель с/г призначення – до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем’єр-міністр Олексій Гончарук і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія голова комітету з питань аграрної політики та земельній політиці Микола Сольський відповідальні за те, щоб Рада прийняла закон про ринок земель і скасувала мораторій на продаж землі до 1 грудня 2019 року.

Також Зеленський дав доручення наповнити стовідсотковою інформацією про земельні ділянки у державному земельному кадастрі до 1 січня 2021 року. Відповідальні – Гончарук і Милованов.

Зеленський також заявив: «Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю. Це дуже важливо. Модель земельної реформи направлена на розвиток українського фермерства і захист інтересів у першу чергу дрібного власника».