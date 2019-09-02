До 1 грудня будуть легалізують гральний бізнес та видобуток бурштину

Зеленський доручив уряду та парламентській більшості розробити й до 1 грудня 2019 р. ухвалити закони про легалізацію в країні грального бізнесу та видобутку бурштину.

«Детінізація економіки: підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Терміни: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова. Ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія», - сказав Зеленський під час зустрічі з членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та представниками правоохоронних органів у Києві в понеділок.