Зеленський заявив, що система «стримування апетитів і хотєлок йде у минуле»

На думку Зеленського, відсутність такого стримування «дає унікальний шанс».

Зеленський обіцяє «гарячі» реформи, адже на його думку, для цього є політична воля усіх гілок влади. Про це він сказав 2 вересня на зустрічі з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів, повідомляє Українська правда.

«Щоб бути демократичною країною, потрібна система стримувань і противаг. Але давайте чесно, між нами, 28 років вона працювала дуже гібридно: фактично як система стримування апетитів і хотєлок… Усі гілки влади були як лебідь, рак і щука, від чого наша країна у кращому випадку стояла просто на місці», – сказав Зеленський.

За його словами тепер, «все це йде у минуле». Він запевнив, що «наразі є унікальний шанс провести всі необхідні реформи».

«Для цього є все: політична воля президента, є більшість у Верховній Раді є налаштований працювати уряд. Немає тільки одного – часу. Суспільство не буде чекати декілька років», - заявив Зеленський.