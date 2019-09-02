Завтра у Раді – день Конституції

 

10 сентября

19:28

Заступником Богдана став адвокат Єфремова

18:10

Зеленський вирішив розігнати Центрвиборчком

15:06

В Раді домовилися: у майбутньому не будуть голосувати так, як голосували за закон про імпічмент

14:27

Скасовано рішення Єврокомісії щодо допуску «Газпрому» до газопроводу OPAL

11:22

«Слуги Зеленського» прийняли запропонований Зеленським закон про імпічмент

08:41

Доба ООС: 13 обстрілів, поранено одного військового

09 сентября

08:49

Доба ООС: постраждав один військовий

08 сентября

08:57

Зеленський і Путін висловили один одному своє задоволення

08:39

Доба ООС: 14 обстрілів, без втрат

07 сентября

20:50

Євро-2020: Литва – Україна – 0:3

14:59

Зеленський прокоментував ситуацію з Цемахом

13:52

35 українських полонених повернулися додому

06 сентября

08:35

Доба ООС: один військовий загинув, одного поранено

05 сентября

15:58

Нацрада з питань ТБ звертатиметься до суду щодо анулювання ліцензії одного з «медведчуківських» телеканалів

14:22

НБУ знизив облікову ставку до 16,5%

13:39

Путін застеріг Зеленського від «переслідування» Медведчука

13:05

АМКУ прийняв рішення про примусовий поділ компанії Фірташа

12:41

Цемаха звільнено під особисте зобов'язання, електронного браслета він не носитиме

12:20

Суд звільнив з-під варти свідка у справі MH17 Цемаха

11:45

Суд дозволив затримати колишнього голову НКРЕКП Вовка

11:26

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» здивовані заявою ДПС про «9 мільярдів» - ДПС цю заяву вже спростувала

11:01

ВАКС починає роботу. Зеленський обіцяє допомогу

08:17

Доба ООС: загинув один військовий

04 сентября

21:15

Керівники фракцій Київради просять Зеленського призначити Кличка головою КМДА

20:46

Обрано уповноваженого з захисту державної мови

19:37

В обмін на міст, мобільний зв’язок і інші пропозиції України бойовики ОРДЛО можуть повернути «націоналізований» хлібозавод

19:00

Окружний суд призупинив ліквідацію патріархату Філарета

17:32

Прем’єр Гончарук: звільнення Кличка – це «посилення Кличка»

17:23

Кличко про своє звільнення: це позбавляє киян «права обирати владу»

15:02

Новий уряд погодив звільнення Кличка

Завтра у Раді – день Конституції

«Слуги народу» запланували проголосувати і направити до Конституційного суду низку законопроектів – десь «штук десять».


Верховна Рада на пленарних засіданнях у вівторок розгляне законопроекти про внесення змін до Конституції України, зокрема, має намір остаточно схвалити проект закону про позбавлення народних депутатів недоторканності, повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Завтра буде 7203 (законопроект про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів)», - сказав він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна у понеділок.

За прогнозом Корнієнка, розгляд законопроекту щодо недоторканності для остаточного затвердження може тривати півдня.

Крім того, він повідомив, що Верховна Рада розглядатиме направлення до Конституційного суду до десяти законопроектів для отримання висновків.

«Штук до десяти змін до Конституції направити до Конституційного суду з 226 голосами», - сказав заступник голови фракції.

Інші законопроекти, на його думку, парламент навряд чи встигне розглянути.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, які пропонують позбавити нардепів недоторканності. Згідно з процедурою, для остаточного схвалення законопроекту необхідно 300 голосами затвердити його на наступній сесії.

29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроектів Зеленського України про внесення змін до Конституції.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

02 Сентября 2019 16:43

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (52)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 