Завтра у Раді – день Конституції

«Слуги народу» запланували проголосувати і направити до Конституційного суду низку законопроектів – десь «штук десять».

Верховна Рада на пленарних засіданнях у вівторок розгляне законопроекти про внесення змін до Конституції України, зокрема, має намір остаточно схвалити проект закону про позбавлення народних депутатів недоторканності, повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Завтра буде 7203 (законопроект про внесення змін до Конституції щодо недоторканності народних депутатів)», - сказав він у коментарі агентству Інтерфакс-Україна у понеділок.

За прогнозом Корнієнка, розгляд законопроекту щодо недоторканності для остаточного затвердження може тривати півдня.

Крім того, він повідомив, що Верховна Рада розглядатиме направлення до Конституційного суду до десяти законопроектів для отримання висновків.

«Штук до десяти змін до Конституції направити до Конституційного суду з 226 голосами», - сказав заступник голови фракції.

Інші законопроекти, на його думку, парламент навряд чи встигне розглянути.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада на першій сесії попередньо схвалила конституційні зміни, які пропонують позбавити нардепів недоторканності. Згідно з процедурою, для остаточного схвалення законопроекту необхідно 300 голосами затвердити його на наступній сесії.

29 серпня в парламенті було зареєстровано низку законопроектів Зеленського України про внесення змін до Конституції.