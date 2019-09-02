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Міністр Бородянський про бажання Зеленського створити російськомовний телеканал: «Я не поспішав би»

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявляє, що створення українського російськомовного телеканалу не є єдино можливим інструментом досягнення поставленого ідеологами проекту завдання і виступає за те, щоб спершу зважити його доцільність.


В інтерв'ю виданню lb.ua, оприлюдненому у понеділок, відповідаючи на запитання про ідею створення такого телеканалу, він сказав: «Я не поспішав би, бо нові платформи - це інструмент. І російськомовний канал - це теж тільки інструмент. Давайте зрозуміємо, яке завдання ми перед собою ставимо».

«Моє ставлення таке: я вважаю, що спочатку ми повинні сформулювати завдання. Ми хочемо створити російськомовний телеканал, щоб що?... Ми маємо сказати: ось є завдання, ось є інструменти, ось є наслідки їх використання. Ось є ресурс, який необхідно на це витратити. Виклали, подивилися, покрутили, сказали – о’кей, справді це завдання можна вирішити російськомовним каналом, коштувати це буде стільки-то грошей. Або ні, це завдання можна вирішити по-іншому, й елементи цього рішення нам ще дадуть якихось побічних ефектів», - сказав Бородянський.

При цьому, коментуючи слова ідеологів проекту про те, що створення такого телеканалу потрібне, щоб «повернути уми людей», які проживають на окупованих територіях, міністр задався питанням: «Що значить «повернути уми»? Як ми це вимірюватимемо?».

«Завдання держави яке? Вона повинна думати, скільки соціоекономічних ефектів принесе один вкладений долар. Американці кажуть, що один долар, вкладений у культуру, дає соціоекономічних ефектів на 20 доларів», - наголосив у цьому контексті Бородянський.

Зеленський ще під час виборчої кампанії в березні поточного року заявив про наміри створити російськомовний канал, який віщав би на територію Криму та Донбасу, в ЄС, США та Ізраїлі, й показував «прагматично і правильно реальні новини, реальне життя в Україні». «Ми повинні їм (жителям окупованих територій) говорити, що їх обдурили, проводячи інформаційну війну, що у них відбирають російську мову. Ми ж розуміємо, що мова не була причиною ескалації Росії. Говорити їм, що єдине, на чому їх зловили , що у них нібито хочуть забрати цю російську мову. Я цілеспрямовано це робив би», - зазначив він.

У липні заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі буде створено всесвітній російськомовний канал. За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території РФ. «У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі», - повідомив він.

За його словами, в команді Зеленського хочуть, щоб це був державний канал. «Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту», - зазначив Тимошенко.


Інтерфакс-Україна

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02 Сентября 2019 19:37

 

 

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