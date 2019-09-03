Рада підтримала проект Порошенка: з нардепів знято недоторканність

За проект закону № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» проголосувала конституційна більшість парламенту – 373 депутатів.

За проект не голосувала у повному складі фракція Медведчука-Рабіновича ОПЗЖ.

Текст закону виглядає таким чином:

«1. Внести зміни до статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:

«Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року».

Зараз стаття 80 Конституції виглядає так:

«Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

Нагадаємо, що законопроект № 7203 було подано ще президентом Порошенком майже 2 роки тому – у жовтні 2017 року.

У 2018 р. був отриманий висновок Конституційного Суду щодо цього проекту.

У першому читанні законопроект ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня 2019 р.

Сьогодні почала роботу друга сесія ВР.